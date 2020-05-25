تآكل في الرئة.. وفاة موظف بطاقم التنفيذ الإداري في جريدة الوفد

أعلن الكاتب الصحفى أيمن عبد المجيد، رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، وفاة أيمن عبد الحميد، موظف بطاقم التنفيذ الإداري في جريدة الوفد.





وقال "عبد المجيد"، فى تصريحات صحفية، إن الراحل شعر بأعراض مفاجئة أمس، وأن الزملاء بجريدة الوفد تواصلوا معه لكنه توفي اليوم، وتبين أن سبب الوفاة التهابات شديدة وتآكل في الرئة.





وأكد رئيس لجنة الرعاية الصحية والإجتماعية بنقابة الصحفيين، أنه تواصل مع رئيس تحرير الوفد وتم الاتفاق على تطهير المكان بشكل كامل.





وتابع "طالبت رئيس تحرير الوفد بعزل كافة المخالطين منزليا، فضلا عن تخفيف طاقة العمل بشكل كامل، والتعامل من خارج الجريدة، واتخاذ إجراءات فورية لأي زميل يظهر عنده أي أعراض".





