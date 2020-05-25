إجراء ثاني عملية قيصرية بمستشفى عزل ملوي وخروج 30 مصابا بعد تعافيهم

تمكن أطباء مستشفى العزل بملوى جنوب المنيا من إجراء ثاني عملية ولادة لسيدة مصابه بفيروس كورونا داخل المستشفى اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك .





حيث كانت الحالة الأولى لسيدة تدعي "هبه. ق. م " 29 عاما من ابناء محافظة أسيوط ووضعت مولودها الذكر داخل مستشفي العزل منذ 4 ايام فيما تم أخذ مسحه من الرضيع ليتم تحليلها لمعرفة خلوه من الفيروس أم لا حيث تقرر خروجه لسلبية العينة.





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وفي نفس السياق، أحتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفي عزل ملوي بخروج 30 مريضا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 جميعهم من أبناء محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وقنا بعد شفائهم وتعافيهم وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلي السلبية مما أدي إلى خروجهم من المستشفى وعودتهم لمنازلهم ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء منذ افتتاح المستشفى بشكل استثنائي في مارس الماضي إلى 230 شخصا.



