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فن

أصبحت شابة.. جنا عمرو تخطف الأنظار

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:49 م
جنا عمرو
جنا عمرو
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سعيد فراج
ضجة كبيرة أثارتها الطفلة جنا عمرو، بعد الصورة التي نشرتها أمس الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، لتعود بها للظهور بعد فترة من الغياب الفني دامت 3 سنوات، وتصدرت بعدها مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل. 

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وتفاجئ متابعي جنا عمرو، بصورتها الحديثة التي ظهرت فيها، بعدما أصبحت شابة تبلغ من العمر 15 عامًا، لاسيما وأنها لا تنشر صور حديثة بشكل مستمر، فلاحظ المتابعين التغير الكبير الذي حدث لها. 

ونرصد فيما يلي أخر مرات الظهور لـ جنا عمرو بعد تصدرها تريند جوجل. 

أخر ظهور فني لـ جنا عمرو 
وكان آخر أعمال جنا عمرو الفنية، مشاركتها في فيلم "فوبيا" عام 2017، من إنتاج  شركة "ميرور للإنتاج الفنى" للمنتج سامر جميل، ويشارك في بطولته كل من رامي غيط، وعمرو رمزي، وراندا البحيري، وميريهان حسين، ونهال عنبر، والفنان الراحل احمد راتب، ورانيا محمود ياسين،

جنا عمرو صورة طبق الأصل مع شقيقها
في شهر نوفمبر 2019، نشرت جنا عمرو، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور إنستجرام، ظهرت فيها مع شقيقها الأصغر «ياسين»، والذي يشبهها تمامًا.

جنا عمرو أصبحت شابة 
نشرت الطفلة جنا عمرو، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، بعد فترة طويلة من غيابها منذ آخر عمل فني لها قبل 3 سنوات. 

وحرصت جنا عمرو على تهنئة متابعيها بحلول عيد الفطر المبارك، قائلة: «عيد سعيد وكل سنة وانتو طيبين»، لتفاجئ المتابعين بظهورها، وذلك بعدما أصبحت سنها 15 عامًا. 

جنا عمرو جنا عمرو
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