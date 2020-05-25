انخفاض معدلات الإصابة بكورونا في البحيرة والصحة تسجل 18 حالة جديدة

شهدت معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ اليوم الاثنين، في محافظة البحيرة انخفاضا ملحوظا فى عدد المصابين حيث بلغ عدد المصابين اليوم الاثنين ١٨ حالة بينما ارتفع أمس أول يوم عيد الفطر المبارك ٣١ حالة ايجابية.
وأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة اليوم الاثنين عن تسجيل ١٨ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إيجابية، بينها ١٣ حالة بمركز ومدينة دمنهور،وحالة كوم حمادة سيدة مقيمة شارع البحر - حالة شبراخيت بالإضافة إلى ٣ حالات إيتاي البارود منهم حالة مقيم بعزبة فراولو - والثانية بقرية كفرمساعد - والأخيرة مقيمة بشارع البحر وتم عزلهم جميعا بمستشفي حميات ايتاي البارود.
وأكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة، على إتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال فرق الترصد وإدارة الطب الوقائي مع الحالات الإيجابية، التي ظهرت نتائج تحاليلهم وتم تحويلهم للحجر الصحي لتلقي العلاج، مشيرًا إلى تكثيف حملات الرش والتطهير التعقيم أماكن إقامة المصابين والمخالطين لهم.
وكانت وزارة الصحة والسكان، اعلنت اليوم الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم
وأوضح بيان ، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي
وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة
وقال البيان إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 783 حالة وفاة
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية