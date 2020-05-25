انخفاض معدلات الإصابة بكورونا في البحيرة والصحة تسجل 18 حالة جديدة

شهدت معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ اليوم الاثنين، في محافظة البحيرة انخفاضا ملحوظا فى عدد المصابين حيث بلغ عدد المصابين اليوم الاثنين ١٨ حالة بينما ارتفع أمس أول يوم عيد الفطر المبارك ٣١ حالة ايجابية.





وأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة اليوم الاثنين عن تسجيل ١٨ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إيجابية، بينها ١٣ حالة بمركز ومدينة دمنهور،وحالة كوم حمادة سيدة مقيمة شارع البحر - حالة شبراخيت بالإضافة إلى ٣ حالات إيتاي البارود منهم حالة مقيم بعزبة فراولو - والثانية بقرية كفرمساعد - والأخيرة مقيمة بشارع البحر وتم عزلهم جميعا بمستشفي حميات ايتاي البارود.





وأكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة، على إتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال فرق الترصد وإدارة الطب الوقائي مع الحالات الإيجابية، التي ظهرت نتائج تحاليلهم وتم تحويلهم للحجر الصحي لتلقي العلاج، مشيرًا إلى تكثيف حملات الرش والتطهير التعقيم أماكن إقامة المصابين والمخالطين لهم.

