AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قها للعزل تحيي الأطقم الطبية: عيدكم شفاء المرضى.. صور

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:16 م
مستشفى قها للحجر
مستشفى قها للحجر الصحى بمحافظة القليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
وجهت مستشفى قها للحجر الصحى بمحافظة القليوبية الشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية التى تعمل على راحة المرضى وشفائهم فضلا أنهم تركوا أسرهم وقضوا العيد وسط المرضى.


وذكر المستشفى فى بيان لها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك هم الأبطال والأمل فيهم، عيدهم يوم شفاء المرضى وفرحتهم يوم رجوع الحياة لطبيعتها فى الوطن.

وكانت قد أعلن مستشفى قها المركزى للحجر الصحى لمرض فيروس كورونا والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تعافى وخروج المسعف خالد عبد العظيم بعد ورود التقارير الخاصة سلبية بعد إجراء مسحتين له، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 236 متعافيا.

وقال الدكتور أحمد سعد خيامى رئيس الفريق الطبي الخامس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 236 شخصا مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابين بالفيروس فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.
قها للعزل تحيي الأطقم الطبية: عيدكم شفاء المرضى.. صور
قها للعزل تحيي الأطقم الطبية: عيدكم شفاء المرضى.. صور
قها للعزل تحيي الأطقم الطبية: عيدكم شفاء المرضى.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هزمت كورونا.. قصة إسراء محمود.. ممرضة تمنت الشفاء لاستكمال واجبها في مداواة المرضى

صدى البلد داخل قسم الأشعة بمستشفى قها للعزل الصحى.. كفاءات بشرية وتجهيزات طبية بأعلى مستوى لخدمة المرضى.. صور

قها للعزل الصحي عن الطاقم الطبي بقسم الاستقبال: صورة مشرفة في التعامل مع مصابي كورونا

فرحة عيد الفطر.. شفاء 10 حالات من كورونا وخروجها من عزل قها

بالشوكولاتة والعصائر.. عزل قها تحتفل بعيد الفطر مع مرضى كورونا

مسافات آمنة.. كيف استقبل مستشفيات العزل عيد الفطر المبارك

ترشيحاتنا

تآكل في الرئة.. وفاة موظف بطاقم التنفيذ الإداري في جريدة الوفد

وزيرة الصحة توجه بفتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة طبيب مستشفى المنيرة

لماذا دعت السيدة عائشة إلى الزواج في شوال ؟

بعد تصدرها التريند.. 10 صور وضعت جنا عمرو دياب فى مأزق للانتقاد

توجيه عاجل من وزيرة الصحة بشأن طبيب المنيرة المتوفى بـ كورونا

كوارث صحية.. حقيقة علاقة التدخين بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مقطع فيديو نادر مع زوجها.. 10 صور رومانسية لـ منى زكى مع أحمد حلمى

بعد تصدرها التريند.. 10 صور وضعت جنا عمرو دياب فى مأزق للانتقاد

الصين تطرح سيارات طبق الأصل من افخم السيارات العالمية بسعر رخيص .. صور