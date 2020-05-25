قها للعزل تحيي الأطقم الطبية: عيدكم شفاء المرضى.. صور

وجهت مستشفى قها للحجر الصحى بمحافظة القليوبية الشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية التى تعمل على راحة المرضى وشفائهم فضلا أنهم تركوا أسرهم وقضوا العيد وسط المرضى.









وذكر المستشفى فى بيان لها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك هم الأبطال والأمل فيهم، عيدهم يوم شفاء المرضى وفرحتهم يوم رجوع الحياة لطبيعتها فى الوطن.





وكانت قد أعلن مستشفى قها المركزى للحجر الصحى لمرض فيروس كورونا والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تعافى وخروج المسعف خالد عبد العظيم بعد ورود التقارير الخاصة سلبية بعد إجراء مسحتين له، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 236 متعافيا.





وقال الدكتور أحمد سعد خيامى رئيس الفريق الطبي الخامس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 236 شخصا مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.





ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابين بالفيروس فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.