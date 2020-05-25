أهالي جرجا بسوهاج يشكون من ضعف الكهرباء

بعث القارئ محمد عبد الحكيم، شكوي لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضرر من ضعف الكهرباء وعدم استقرار التيار الكهربائى بالقرية .





وقال عبد الحكيم في شكواه: نحن سكان قريه بندار الرملية مركز جرجا في سوهاج نشكو من ضعف التيار الكهربائي ما ادى إلى تلف بعض الاجهزة فى حين ان التيار الحالى لا يسمح بعمل الاجهزة بسب ضعف التيار الموجود . واشار محمد عبد الحكيم الي ان الأهالي تقدموا بالكثير من الشكاوى دون استجابة من المسئولين عن شركة الكهرباء .





وطالب المسؤولين بشركة الكهرباء بسرعة حل هذه المشكلة قبل تلف باقي الأجهزة الموجودة لدي سكان القرية للتواصل مع مقدم الشكوى : 01100634410.

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