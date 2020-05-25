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بين الناس

أهالي جرجا بسوهاج يشكون من ضعف الكهرباء

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:08 م
ضعف الكهرباء
ضعف الكهرباء
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احمد قطب
بعث القارئ محمد عبد الحكيم، شكوي لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضرر من ضعف الكهرباء وعدم استقرار التيار الكهربائى بالقرية . 

وقال عبد الحكيم في شكواه: نحن سكان قريه بندار الرملية مركز جرجا في سوهاج نشكو من ضعف التيار الكهربائي ما ادى إلى تلف بعض الاجهزة فى حين ان التيار الحالى لا يسمح بعمل الاجهزة بسب ضعف التيار الموجود . واشار محمد عبد الحكيم الي ان الأهالي تقدموا بالكثير من الشكاوى دون استجابة من المسئولين عن شركة الكهرباء . 

وطالب المسؤولين بشركة الكهرباء بسرعة حل هذه المشكلة قبل تلف باقي الأجهزة الموجودة لدي سكان القرية للتواصل مع مقدم الشكوى : 01100634410.
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يقدم موقع صدي البلد خدمة بين الناس لحل مشكلات القراء وللتواصل الاتصال علي ارقام 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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