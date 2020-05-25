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أصل الحكاية

رغم عودتها جزئيا .. لماذا لم تعد الحياة للمساجد؟

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:18 م
المسجد الحرام بدون
المسجد الحرام بدون مصلين
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محمود نوفل
كورونا .. ذاك الفيروس الذي لا يتخطي حجمه 1\10 من حجم رمش العين مثلما صرحت به الدراسات الصحية  - وبحساباتنا اليومية شيء لا يُري ولا يحسب له اي حساب - إلا انه تمكن فيما بين ليلة وضحاها من تغيير شكل الحياة بشتي مناحيها في كل دول العالم وفي القلب منهم دول العالم الإسلامي.. ولكن بمرور الوقت وجدنا ان الحياة تدب شيئا فشيئا وإن كانت بطيئة في بعض تلك المناحي التي كانت قد عُطلت بسبب كوفيد 19 إلا أن اماكن العبادة الاسلامية والمسيحية لم تعد كما كانت عليه من قبل ولم تدب الحياة فيها مرة أخري .


ففور الإعلان عن عبور هذا الفيروس الحدود العربية والإسلامية قادما من بلاد " الصين ودول الاتحاد الأوروبي وامريكا" سارعت الدول العربية لاتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية القوية لحماية الشعوب من هذا الفيروس الفتًاك القاتل وفي القلب من تلك الإجراءات غلق المساجد والكنائس لأنها اماكن يتجمع بها عدد كبير من البشر لأداء الطقوس الدينية الخاصة بهم " الصلاة "  حيث تزداد الأعداد في ايام الجمعة والأحد.


فإعلان تعليق الصلوات لم يكن قاصرا علي دولة دون الأخري بل امتد ليشمل العديد من الدول الإسلامية وعلي رأسها المملكة العربية السعودية والتي تُعرف بأنها قبلة المسلمين وبها الحرمان وغيرها من الدول مثل مصر والإمارات والجزائر والمغرب ، ذلك تنفيذا للشرع الحنيف الذي اباح المحظورات حماية للنفس البشرية مثلما نصت القاعدة الفقهية " الضرورات تبيح المحظورات".


جاء تعليق الحياة في دور العبادة " المسيحية والإسلامية " ليثير الجدل والأسف في ذات الوقت في نفوس ابناء الديانتين ولكن بدا الأمر طبيعيا حينما اتخذت الحكومات اجراءات مشابهة مع العديد من اماكن التجمع مثل المدارس والجامعات ودور السينما والمقاهي والملاهي والمطارات والتي هي الأخري لم تعد اليها الحياة من جديد منذ الإعلان عن تعليق العمل بها منعا لانتشار الجائحة التي لم يستطع العلم حتي الآن الوصول الي علاج لها.


يجوز صلاة الجماعة والجمعة في البيوت.. هكذا أعلنت هيئة كبار العلماء السعودية بل اضيفت جملة جديدة للأذان تم تعميمها علي دول العالم الإسلامي وهي " ألا صلوا في بيوتكم الا صلوا في رحالكم" ولكن يبدو السؤال منطقيا لماذا لم تعد الحياة الي المساجد رغم عودتها لبعض المناحي الأخري ؟ وتكمن الإجابة في ان فريضة الصلاة تتطلب ان يصطًف الجميع في صفوف وبالقرب من بعضهم وبتلاحم فيما بينهم وهو ما يجعل فرص انتشار الفيروس قوية .


كما ان هناك عادات ارتبط بها المسلمون فور الانتهاء من صلواتهم مثل تحيته لبعضهم البعض بحرارة بالمصافحة أو بتقبيل الخد وبملامسة الأنف أحيانا ، لذا كان قرار السلطات الحكومية والدينية استمرار تعليق الصلاة في المساجد ، وهو ما اثر علي صلاة عيد الفطر المبارك والتي غاب المصلون عن أدائها في بيوت الله.

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