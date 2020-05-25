برلمانية تشكر الرئيس على اهتمامه بالأطقم الطبية: دفعة لهم في مكافحة كورونا

توجهت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بخالص الشكر للرئيس السيسي، على مجهوداته وتوجيهاته المستمرة لدعم الأطقم الطبية، وتذليل العقبات التي تقف حائل أمام أداء دورهم في محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد، ودعمهم هم وأسرهم في حالة تعرضهم للإصابة او الوفاة.





وأوضحت منير، في بيان لها، أن الاهتمام الذي يوليه الرئيس يستهدف رفع الروح المعنوية للأطقم الطبية والتأكيد المستمر لهم على أن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير في متابعتهم، وتزويدهم بكل الاحتياجات والإمكانيات والمستلزمات اللازمة لمواجهة وباء كورونا، وإحكام السيطرة على انتشاره.



