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برلمان

برلمانية تشكر الرئيس على اهتمامه بالأطقم الطبية: دفعة لهم في مكافحة كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:37 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريدة محمد
توجهت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بخالص الشكر للرئيس السيسي، على مجهوداته وتوجيهاته المستمرة لدعم الأطقم الطبية، وتذليل العقبات التي تقف حائل أمام أداء دورهم في محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد، ودعمهم هم وأسرهم في حالة تعرضهم للإصابة او الوفاة.

وأوضحت منير، في بيان لها، أن الاهتمام الذي يوليه الرئيس يستهدف رفع الروح المعنوية للأطقم الطبية والتأكيد المستمر لهم على أن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير في متابعتهم، وتزويدهم بكل الاحتياجات والإمكانيات والمستلزمات اللازمة لمواجهة وباء كورونا، وإحكام السيطرة على انتشاره.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس الأخيرة بشأن آليات التعامل مع الأطقم الطبية المصابة نابعة من حرصه الشديد على تلك الفرق ورعايتهم في حالة الإصابة وتخصيص أدوار لهم بمستشفيات العزل لرعايتهم حتى تجاوز هذه الأزمة وشفائهم.
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