محاكمة 3 مسئولين بالمطابع الأميرية لإهمالهم في عملهم

وافقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة على محاكمة 3 مسئولين من قيادات الشئون القانونية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.





جاء ذلك في مذكرة أرسلتها الدكتورة مروة فرغلي، مديرة مكتب وزيرة التجارة والصناعة إلى المستشار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل ردًا على خطابه رقم 4979، المؤرخ في 26 ديسمبر 2019





تضمنت المذكرة موافقة الوزيرة على طلب وزارة العدل بإحالة كلًا من مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ومدير إدارة العقود، ومحامي بالهيئة، للمحاكمة بناء على ما إنتهت إليه مذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في الشكوى رقم 2589 لسنة 20،لاهمالهم في عملهم مما حمل جهة عملهم اموال دون وجه حق.







