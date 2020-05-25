معركة البرث.. الشهيد علي علي ظل يضرب الإرهابيين بسلاحه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة

روى الجندي محمد علي علي الشهير بـ"تايسون" أحد الأبطال الناجين من معركة البرث في سيناء، تفاصيل جديدة بشأن واقعة البرث والتي حدثت عام 2017 في سيناء.





وقال تايسون في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، إن الشهيد الجندي علي علي كان بطلا كبيرا، معقبا:"أصيب في كل حتة بجسمه واخدها من فوق لتحت، وقتل من الإرهابيين كتير قوي".





وأضاف: "أصيب وكان واقف للإرهابيين يقتلهم، وقعد فترة مصاب قبل أن يتوفى".









وأكمل أن الشهيد علي ظل يضرب الإرهابيين بسلاحه وهو ينطق الشهادة.