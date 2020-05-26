زراعة القاهرة تنتهي من تطوير منطقة الخدمات الطلابية بالكلية.. صور





وأضاف مصطفى، أن التطوير شمل الحدائق المجاورة لمنطقة الخدمات الطلابية، موضحا أنه بتبرع كريم من المهندس سمير السمان والذى تبرع قبل سنوات عديدة بإنشاء مبنى تعليمي متكامل ويستخدم الآن قاعات للتدريس والامتحانات.









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ووجه عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، الشكر للمهندس سمير السمان، كما تقدم بخالص الشكر للعاملين بإدارة الحدائق علي مجهودهم العظيم.









يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.