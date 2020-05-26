AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

زراعة القاهرة تنتهي من تطوير منطقة الخدمات الطلابية بالكلية.. صور

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
عبد الله على
أعلن الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، عن الانتهاء من تطوير منطقة الخدمات الطلابية بالكامل بالكلية، وذلك من إنشاء منافذ لخدمة الطلاب مجهزة بأحدث الأجهزة وبرجولة كبيرة. 


وأضاف مصطفى، أن التطوير شمل الحدائق المجاورة لمنطقة الخدمات الطلابية، موضحا أنه بتبرع كريم من المهندس سمير السمان والذى تبرع قبل سنوات عديدة بإنشاء مبنى تعليمي متكامل ويستخدم الآن قاعات للتدريس والامتحانات. 






ووجه عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، الشكر للمهندس سمير السمان، كما تقدم بخالص الشكر للعاملين بإدارة الحدائق علي مجهودهم العظيم. 


يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.
زراعة القاهرة تنتهي من تطوير منطقة الخدمات الطلابية بالكلية.. صور
زراعة القاهرة تنتهي من تطوير منطقة الخدمات الطلابية بالكلية.. صور
زراعة القاهرة تنتهي من تطوير منطقة الخدمات الطلابية بالكلية.. صور
زراعة القاهرة تنتهي من تطوير منطقة الخدمات الطلابية بالكلية.. صور
زراعة القاهرة تنتهي من تطوير منطقة الخدمات الطلابية بالكلية.. صور
زراعة القاهرة تنتهي من تطوير منطقة الخدمات الطلابية بالكلية.. صور
زراعة القاهرة تنتهي من تطوير منطقة الخدمات الطلابية بالكلية.. صور
زراعة القاهرة تنتهي من تطوير منطقة الخدمات الطلابية بالكلية.. صور
زراعة القاهرة تنتهي من تطوير منطقة الخدمات الطلابية بالكلية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلام القاهرة تنتهي من تحميل جميع المواد الدراسية على الإنترنت

توفير المواد الكحولية والمطهرات بأسعار مخفضة بـ«زراعة القاهرة»

زراعة القاهرة تطور معمل قسم الميكروبيولوجي لرفع الكفاءة والجودة.. فيديو

جامعة القاهرة في أسبوع.. توجيه العمداء بنظام الدراسة والامتحانات.. هندسة تطالب بمد فترة التعليم الإلكتروني.. وحاسبات تطرح تساؤلات عن الساعات المعتمدة.. وعلوم تنتظر رد اللجنة العليا

اتحاد زراعة القاهرة ينشئ تطبيقا لجمع مشاكل طلاب الكلية وعرضها على الإدارة

جامعة القاهرة في أسبوع.. إطلاق موقع للتقديم الإلكتروني للتربیة العسكریة.. منح الاعتماد الدولي لفحص الأغذية والمیاه كیمیائیا بكلية الزراعة.. وتوفير سبل الرفاهية للعائدین من الخارج

ترشيحاتنا

بـ المصحف الشريف.. أول صورة لـ رجاء الجداوي بعد إصابتها بـ كورونا

الكويت: كل من توفى خلال مشاركته بالصفوف الأمامية لمواجهة كورونا سيعامل كشهيد

أخبار الفن.. تسجيل صوتي مؤثر لـ رجاء الجداوي.. وفاة عبد النبي السيد الشهير بـ إتو

كورونا في مصر.. ارتفاع حالات التعافي من الفيروس إلى 4900 حالة

هدية ربنا ليا .. شيما صابر بفستان الزفاف صحبة رامي صبري

أخبار الرياضة.. حقيقة إصابة الخطيب بـ فيروس كورونا.. موقع إنجليزي يضع تقديم قميص الجونة ضمن الأفضل عالميا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس صيفية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بمكياج جذاب .. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الساحر.. الجزر يعالج 13 مرضا