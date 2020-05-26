في عيد الفطر.. أضرار الإفراط في تناول الكحك.. ومشروبات ضرورية لتجنبها.. و4 أشخاص ممنوعون منه

السعرات الحرارية في كحك العيد.. 4 أشخاص ممنوعون من تناوله
أضرار الإكثار من تناول كحك العيد
4 مشروبات احرص على تناولها مع الكحك
10 نصائح تساعد في تناول كحك العيد بدون زيادة الوزن
مر اليومين الأول والثاني من عيد الفطر؛ وتناول الكثير خلالهما الكعك والبسكويت والغريبة فمنا من تناول كحك العيد بكميات معتدلة وهو أمر صحي، وآخرين اكثروا من تناوله ولذلك سنقدم لكم كل المعلومات التي تريدونها لكي تتناولوا كحك العيد وتتجنبوا زيادة الوزن.
وقالت مروة شعير، خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إنه يمكن تناول كحك العيد بأمان دون الخوف من زيادة الوزن، وذلك عن طريق حساب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم وتوظيفها لكي نحصل عليها من الكحك، دون الإفراط في تناوله.
السعرات الحرارية في كحك العيد
وأضافت مروة شعير، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن السعرات الحرارية لكحك العيد تختلف عن البسكويت والغريبة، حيث إن لكل منهما مقادير تساهم في رفع سعراته أو الإقلال منها، وهو ما سنتعرف عليه في السطور التالية.
كحك العيد يحتوي على 200 سعر حراري
البسكويت من 80 إلى 100 سعر حراري
الغريبة تحتوي على 250 سعرا حراريا
وأوضحت أنه بما أن كحك العيد يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، فقد نحتاج إلى تناوله في فترة الصباح بعد تناول وجبة الإفطار حتى لا نتناول منه كميات كبيرة فيضر بصحتنا، وتجنب حدوث مشاكل التلبك المعوي.
وأشارت إلى أنه لا يجب ترك مسافات ما بين الفترات التي تتناول فيها كحك العيد، وذلك حتى يستطيع الجسم التخلص من السعرات الحرارية الزائدة، حتى يكون معدل الحرق في أعلى درجاته، بالإضافة إلى أنه يجب تناول من قطعة إلى قطعتين في اليوم من الكحك.
وأكدت أنه يجب اختيار الكحك السادة أو بالمكسرات، وتجنب تناول الكحك بالملبن والعجوة، وذلك لأنها تحتوي على سعرات حرارية أعلى، إلا أن الكحك بالمكسرات يحتوي على قيمة غذائية عالية، وفائدة أكبر.
وأفادت بأنه يجب أن تحتوي الوجبات الرئيسية على كميات كبيرة من الألياف، مثل الخضراوات الورقية، والتفاح، وهو ما يساعد على تحسين معدلات السكر في الدم، والإحساس بالشبع.
ونوهت إلى أنه يجب الابتعاد عن تناول المعجنات والمقليات والأسماك المملحة، واستبدالها بالأسماك المشوية، مع ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميا، كرياضة المشي أو الآيروبكس.
أشخاص ممنوعون من تناول كحك العيد
1- مرضى السكري :
نصحت شعير، انه على مرضى السكري الحرص عند تناول كعك العيد، وتجنب تناول كميات كبيره، والاكتفاء بقطعة واحدة تحتوي على المكسرات بدلا من التي تحتوي على العجمية والملبن، أو استبدال كعك العيد بـ بسكويت الشوفان أو تناول قطعتين منه على فترات متباعدة.
2- النساء الحوامل :
تابعت شعير، انه يجب تجنب النساء الحوامل تناول كعك العيد، وذلك لأنه يتسبب لهم في حموضة شديدة، مما يتسبب في حرقان المعدة، وبالأخص الحوامل في الشهور الاخيرة؛ حيث ان العديد من الدراسات أثبتت ان الحوامل عندما يتناولن كميات كبيرة من السكريات، فإنه يتسبب في فرط حركة الجنين، مع حرقان المعدة.
3- الأطفال :
أوضحت شعير، ان تناول الأطفال الأقل من 8 سنوات لكعك العيد بكميات كبيرة، قد يتسبب لهم في عسر الهضم، وذلك بسبب محتواها الكبير من السكريات والدهون.
4- من يتبعون نظاما غذائيا صحيا " الدايت" :
أشارت شعير، إلى ان الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية صارمة "ريجيم"، عليهم حساب السعرات الحرارية في الكعك والبسكويت وتناول كميات صغيرة للغاية، وذلك لكي لا يتسبب لهم في زيادة الوزن.
أضرار الإفراط في تناول كحك العيد
أضافت شعير، إلى ان الإفراط في تناول كحك العيد بكميات كبيرة يمكن ان يتسبب في أمراض جسيمة ومشاكل صحية، وبالأخص لـ مرضى السكري ومرضى القلب، ومن ابرز اضرار الإفراط في تناول كحك العيد، وتشمل:
1- حدوث التلبك المعوي.
2- ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهي مشكلة خطيرة لمرضى السكري، أو المعرضين للإصابة بالسكري.
3- إرهاق أجهزة الجسم، مثل: المرارة ، والكبد، والبنكرياس، خلال محاولتهم هضم السعرات الحرارية الموجودة بداخله.
4- زيادة الوزن.
مشروبات يجب تناولها مع كحك العيد
وقالت مروة شعير، إن هناك بعض المشروبات التي يمكن تناولها مع كحك العيد، والتي تساهم في الحد من أضرارها، وأيضا زيادة الوزن بسبب سعراتها الحرارية، ومن أهمها:
1- المشروبات الحمضية:
تابعت شعير في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إلى ان المشروبات الحمضية كالليمون والبرتقال والجريب فروت وغيرها؛ تعمل على تقليل امتصاص الدهون من المأكولات الدسمة، والتي تحتوي على سعرات حرارية عالية.
2- الحلبة:
أكدت شعير، ان الحلبة من المشروبات التي تحسن من كفاءة الجهاز الهضمي، وتحسن من نسبة السكر في الدم، وتساعد على تقليل الكوليسترول وتحسين عملية الهضم، هو الأمر الذي يساعد هضم كحك العيد والبسكويت بصورة جيدة.
3- القرفة والزنجبيل:
أضافت شعير، ان القرفة والزنجبيل من المشروبات الحارقة للدهون، وتساعد في تنظيم السكر في الدم، مما يقلل من مخاطر تناول البسكويت و كحك العيد، ولكن على مرضى ضغط الدم الحذر من تناول الزنجبيل؛ حيث أنها تساعد على رفع ضغط الدم.
4- الشمر:
أشارت شعير، أن الشمر من أكثر المشروبات التي تسهل عملية الهضم، والتغلب على مشكلة الغازات و الانتفاخات الناتجة عن تناول كحك العيد، والإصابة بالتلبك المعوي.
وأفادت شعير، بأنه يجب الإبتعاد عن استخدام التحلية بالسكر الأبيض المصنع وتحليته بسكر الدايت وبالأخص لـ مرضى السكري، وذلك حتى نحصل على فائدة أفضل من هذه المشروبات، والابتعاد عن تناول المشروبات الغازية، والتي تحتوي على سعرات حرارية عالية.
نصائح عامة لتناول كحك العيد بدون زيادة الوزن
قدم معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، مجموعة من النصائح الهامة لـ تناول كحك العيد بأمان ودون اكتساب الوزن الزائد، وذلك حتى يمر العيد بسلام، وبالأخص بين أصحاب الأمراض المزمنة، ومن أهم هذه النصائح، ما يلي :
1- عدم تناول اى انواع اخرى من السكريات والكربوهيدرات في العيد لترك مساحة كافية لكحك العيد.
2- تناول قطعمة واحدة من الكحك والبسكويت في اليوم، مع استخدام نصف المقادير من الزبدة أو السمنة او الزبادي عند إعدادهما في المنزل، مما يجعل سعراتهما الحرارية اقل.
3- عدم تناول الترمس بكثرة، ولكن يمكن استبداله بالمأكولات عالية الدسم لانه لا يحتوي على سعرات حرارية أقل.
4- تناول البسكويت الشوفان بدلا من بسكوت العيد، وذلك لانه اقل في السعرات الحرارية بالإضافة إلى أنه مشبع.
5- تناول الماء والمشروبات العشبية الساخنة، مثل اليانسون و الكاموميل والنعناع والكركديه والقرفة خلال أيام العيد.
6- إلغاء وجبة الإفطار وتناول كحك العيد والبسكويت بدلا منه، وتناولهم في الصباح بكميات بسيطة، لتجنب حدوث عسر الهضم.
7- شرب القهوة سواء الخضراء أو العادية، وذلك لأن الكافيين الموجود في القهوة يعمل على تقليل الشهية.
8- ممارسة التمارين الرياضية في المنزل بعد تناول كحك العيد مباشرة للحد من زيادة الوزن.
9- لأصحاب الأمراض المزمنة كـ مرض السكري تجنب تناول الكحك والبسكويت بكثيرة، والحرص على قياس مستويات السكر قبل تناوله.
10- محاولة تقنين استهلاك الأطفال من بسكويت العيد والكحك.