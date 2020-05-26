تجارة القاهرة تسمح باسترجاع مصاريف مجموعات التقوية للطلاب

، إنه سيتم استرجاع مصاريف مجموعات التقوية للطلاب، والتي لم تستكمل بسبب تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت لبنى، أنه يمكن للطلاب المصريين أيضا مشاركة الطلاب الوافدين من دولة السودان زملائهم في الكلية في إعداد الرسائل البحثية، من خلال الفريق المكون من خمس أفراد.

وأضافت لبنى، أنه يمكن للطلاب المصريين أيضا مشاركة الطلاب الوافدين من دولة السودان زملائهم في الكلية في إعداد الرسائل البحثية، من خلال الفريق المكون من خمس أفراد.

اقرا ايضا : الحزن يسيطر على طلاب وأساتذة قصر العيني بعد إصابة أشهر أساتذاتهم بكورونا





يذكر أن جامعة القاهرة تستضيف في مدنها الجامعية أكثر من 500 طالب من الوافدين من دول؛ تشاد، جنوب السوادان، سوريا، موريتانيا، وشمال السودان، وذلك بعد تعليق الدراسة، ووقف حركة الطيران.





اقرا ايضا : حافظ على مسافتك.. 5 خطوات ضرورية أثناء الامتحانات للوقاية من كورونا



