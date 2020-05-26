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تعليم

تجارة القاهرة تسمح باسترجاع مصاريف مجموعات التقوية للطلاب

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:02 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله على
أكدت الدكتورة لبنى فريد وكيلة شئون التعليم والطلاب بكلية التجارة بجامعة القاهرة، إنه سيتم استرجاع مصاريف مجموعات التقوية للطلاب، والتي لم تستكمل بسبب تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت لبنى، أنه يمكن للطلاب المصريين أيضا مشاركة الطلاب الوافدين من دولة السودان زملائهم في الكلية في إعداد الرسائل البحثية، من خلال الفريق المكون من خمس أفراد.



يذكر أن جامعة القاهرة تستضيف في مدنها الجامعية أكثر من 500 طالب من الوافدين من دول؛ تشاد، جنوب السوادان، سوريا، موريتانيا، وشمال السودان، وذلك بعد تعليق الدراسة، ووقف حركة الطيران. 


وكان المجلس الأعلى للجامعات في جلسته 699 بتاريخ 18 أبريل الماضي، قرر إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، واستبداله برسائل بحثية لطلاب فرق النقل في الجامعات والمعاهد المصرية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد.
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