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فن

علا رشدى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:37 م
علا رشدى
علا رشدى
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مريم عزت
نشرت الفنانة علا رشدى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير. 

علقت علا على الصورة قائلة : أنت مصدر سعادتك ..  لا تعتمد على أي شخص أو أي شيء في ذلك

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نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى : 

جميله أوي دي يا ماجي , حببييت دورك في ب100 وش , انتى قمر وجميلة .. كل سنة وانتى طيبة 

مسلسل "100 وش" من بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.


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