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رياضة

اتحاد الكرة يحتفل بعيد ميلاد سيد معوض

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:46 م
صدى البلد
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يسري غازي
احتفل اتحاد الكرة عبر الموقع الرسمي بعيد ميلاد سيد معوض ال ٤١، نجم النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وذكر الموقع الرسمي للجبلاية أن سيد معوض مدرب المنتخب الوطني ونجمه الأسبق، واللاعب السابق للإسماعيلي وطرابزون التركي والأهلي يتم اليوم الاثنين عامه ال41.


أضاف: حقق سيد معوض مع المنتخب كأس الأمم الأفريقية 2008 و2010، وشارك في كأس القارات 2009، لعب 60 مباراة دولية سجل خلالها هدفين.

يذكر ان سيد معوض ولد في 25 مايو عام 1979 في الفيوم واعلن الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014 وحصد سيد معوض مع النادي الاهلي العديد العديد من البطولات وشارك معه في في كاس العالم للاندية عام 2008 2012 و 2013.
اتحاد الكرة يحتفل بعيد ميلاد سيد معوض
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