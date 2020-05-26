ما أهمية أغطية الصمامات لإطارات السيارات؟

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خبراء: تركيب الإطارات الجديدة في الخلف أفضل لأداء السيارة



وحذرت مؤخرا الهيئة الألمانية للفحص الفني قائدي السيارات من فقدان أغطية الصمامات وذلك نظرا لأهميتها الكبيرة .





وأوضح الخبراء أن أغطية الصمامات تعمل على حماية الصمامات من الاتساخات والأتربة وجزئيات الماء ومن ثم تحول دون فقدان وضغط هواء الإطارات. وحذرت مؤخرا الهيئة الألمانية للفحص الفني قائدي السيارات من فقدان أغطية الصمامات وذلك نظرا لأهميتها الكبيرة .وأوضح الخبراء أن أغطية الصمامات تعمل على حماية الصمامات من الاتساخات والأتربة وجزئيات الماء ومن ثم تحول دون فقدان وضغط هواء الإطارات.





وأشار الخبراء الألمان إلى أن ضبط ضغط هواء الإطارات بشكل صحيح يساهم بصورة كبيرة في راحة وسلامة القيادة للسائق والركاب وللآخرين .





وحذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من الثقة العمياء في نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات. كما شددت على عدم اهمال الفحص المنتظم للإطارات والتحقق من ضغط الهواء .





وأكد الخبراء في الهيئة أنه يجب فحص ضغط الهواء على الأقل مرة كل شهر وذلك بنظام ضغط هواء الإطارات المعروف ويجب التحقق الدوري من عدم وجود أضرار بالإطار مثل وجود قطع أو جسم غريب به .



