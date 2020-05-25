مساعد وزيرة الصحة: الدولة تقدم كل سبل الدعم للأطباء سواء المعنوي أو المادي.. فيديو

قال الدكتور محمد فوزى مساعد وزيرة الصحة لشئون التعليم الطبى ، إن الدولة ووزارة الصحة يقومان بتقديم الدعم الى جميع الاطباء وأسرهم بسبب جائحة فيروس كورونا.









وأضاف محمد فوزي خلال مداخلة هاتفية علي قناه اكسترا نيوز ، أن الدولة لا تقوم بتقديم الدعم النفسي فقط الى الاطباء ولكن ايضا هناك دعم مادي بالاضافة الي توفير جميع السبل التي تعمل علي تعزيز قدراتهم للتصدي إلى جائحة فيروس كورونا .

















وأوضح مساعد وزيرة الصحة لشئون التعليم الطبى ، أن القطاع الطبي بجميع فئاته هم خط الدفاع الاول عن الدولة من جائحة فيروس كورونا وعند حدوث اى خلل لهم سيجعل مقاومة الفيروس ضعيفة داخل المستشفيات .













وتابع : أن رئيس الجمهورية كان حريص علي زيادة رواتب جميع من يعمل في القطاع الطبي بالإضافة إلى صرف جميع البدلات لهم.













واستكمل : أن الاستثمار في العوامل البشرية التي تعمل في القطاع الطبي من أهم عوامل الاستثمار لأنهم هم عوامل التقدم .



























