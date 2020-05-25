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برلمان

«الشعب الجمهوري» يدعم الأطقم الطبية المتصدية لكورونا ويطالبهم بعدم الاستماع لأصوات الفتنة

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:15 م
أزمة الأطباء
أزمة الأطباء
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حسن رضوان
أصدر حزب الشعب الجمهوري، بيانًا صحفيًا يعلن من خلاله دعمه الكامل لأطقم مصر الطبية التي تتصدى بكل بسالة وشجاعة لجائحة فيروس كوفيد 19 (كورونا المستجد). 

وقال الحزب إن مصر كلها تقف خلف جيش مصر الأبيض، الذي يقدم جهودًا كبيرة  في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن أفراده جنود لا يقلون بسالة عن الجنود التي تواجه الإرهاب على الحدود المصرية، فكل منهم يضحي بروحه ونفسه في معركة هدفها حماية الوطن والبلاد. 

وطالب الحزب في بيانه الأطقم الطبية بعدم الاستماع لأصوات الفتنة، وعدم الانسياق خلف دعوات الخارجين عن الإصطفاف الوطني والذين لهم أهداف خاصة من شأنها بث الفرقة بين الأطقم الطبية وبين مؤسسات الدولة من جهة والمواطنين من جهة أخرى.

وأضاف الحزب، أن الأطقم الطبية لها كل التقدير والاحترام على ما يبذلونه من أجل الوطن.
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