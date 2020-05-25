كيف غير الخوف من وباء كورونا نفسية البشر؟.. أخصائي طب نفسي يجيب.. فيديو

جاوب الدكتور كريم درويش اخصائي الطب النفسي، على سؤال بشأن :"كيف غيّر الخوف من وباء فيروس كورونا المستجد نفسية البشر؟".





وقال درويش، في حواره مع الإعلامي ضياء رشوان، في برنامج «بالمصري»، المذاع عبر شاشة «الغد»، مساء اليوم الإثنين، أن :"هيستمر لحد امته فيروس كورونا نقدر نقول هو فعلا بيموت، والناس بدأت تأخد بالها بالفعل من أن فيه فيروس كورونا، وبطريقة لا تضغط وبغير ضغط نفسي".





وأضاف اخصائي الطب النفسي، أن :"الناس بدأت تتعلم تتأقلم عليه كونه مستمرة لفترة، و وارد جدا حدوث فوبيا كورونا، وبعض الملاحظات أن هناك اضطرابات نفسية في لحظات الضغط النفسي، وفي هذا الوقت قالت الدولة أن استمرار كورونا لا يعني استمرار الأزمة".





وتابع درويش، أنه هناك ملاحظات عيادية تشيرا إلى أن الحالات النفسية تزيد بعض الشيء، ولكن معظم الناس التي تعبر من الأزمات تستطيع التأقلم معها، ومن الممكن أن تتحول لوسواس لبعض المرضى، لكن المعظم لا تتحول معهم.