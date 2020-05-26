الساحر.. الجزر يعالج 13 مرضا

1- يساعد عصير الجزر في التخلص من الالتهابات المعوية وفي شفاء قرحة المعدة.

2- يساعد في حماية الجلد من الآثار المؤذية لأشعة الشمس وتمكنه من استعادة عافيته بسرعة.

3- مفيد في حالات فقر الدم والضغط المرتفع.

4- يساعد في التخلص من بعض ديدان المعدة والمغص.

5- يساعد على الشفاء من السعال ونزلات البرد.

6- مقوٍ جيد للمناعة الطبيعية.

7- يحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

8- منبه لحرقان المعدة.

9- يزيد إفراز الصفراء.

10- مدر للبول.

11-يطرد الحامض البولي من الدم ولذا فهو يساعد مرضى النقرس.

12-علاج لأوجاع حصى المرارة وأمراض الكبد، والسل.

13-ثبت أن امتصاص كميات من عصير الجزر، تساعد أحيانًا في مقاومة أو معالجة السرطان وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من فيتامينA.