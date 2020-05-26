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الساحر.. الجزر يعالج 13 مرضا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
يحتوى   الجزر على فوائد عديدة للجسم ويعد من خواص المضادات الحيوية، فهو يدمر البكتيريا التي تظهر في الأمعاء، لذا قدم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية فوائد الجزرالصحية وهى:

1- يساعد عصير الجزر في التخلص من الالتهابات المعوية وفي شفاء قرحة المعدة.
2- يساعد في حماية الجلد من الآثار المؤذية لأشعة الشمس وتمكنه من استعادة عافيته بسرعة.
3- مفيد في حالات فقر الدم والضغط المرتفع.
4- يساعد في التخلص من بعض ديدان المعدة والمغص.
5- يساعد على الشفاء من السعال ونزلات البرد.
6- مقوٍ جيد للمناعة الطبيعية.
7- يحافظ على صحة الجهاز الهضمي.
8- منبه لحرقان المعدة.
9- يزيد إفراز الصفراء.
10- مدر للبول.
11-يطرد الحامض البولي من الدم ولذا فهو يساعد مرضى النقرس.
12-علاج لأوجاع حصى المرارة وأمراض الكبد، والسل.
13-ثبت أن امتصاص كميات من عصير الجزر، تساعد أحيانًا في مقاومة أو معالجة السرطان وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من فيتامينA.
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