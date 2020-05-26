الساحر.. الجزر يعالج 13 مرضا

يحتوى الجزر على فوائد عديدة للجسم ويعد من خواص المضادات الحيوية، فهو يدمر البكتيريا التي تظهر في الأمعاء، لذا قدم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية فوائد الجزرالصحية وهى:
1- يساعد عصير الجزر في التخلص من الالتهابات المعوية وفي شفاء قرحة المعدة.
2- يساعد في حماية الجلد من الآثار المؤذية لأشعة الشمس وتمكنه من استعادة عافيته بسرعة.
3- مفيد في حالات فقر الدم والضغط المرتفع.
4- يساعد في التخلص من بعض ديدان المعدة والمغص.
5- يساعد على الشفاء من السعال ونزلات البرد.
6- مقوٍ جيد للمناعة الطبيعية.
7- يحافظ على صحة الجهاز الهضمي.
8- منبه لحرقان المعدة.
9- يزيد إفراز الصفراء.
10- مدر للبول.
11-يطرد الحامض البولي من الدم ولذا فهو يساعد مرضى النقرس.
12-علاج لأوجاع حصى المرارة وأمراض الكبد، والسل.
13-ثبت أن امتصاص كميات من عصير الجزر، تساعد أحيانًا في مقاومة أو معالجة السرطان وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من فيتامينA.