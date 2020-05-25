إيقاف رئيس اتحاد كروي عن أنشطة اللعبة لاتهامه بالاعتداء الجنسي على لاعبات





ونشر الفيفا بيانًا على موقعه الرسمي على الإنترنت، أكد فيه أنه بحسب مجلس الأخلاقيات، فأنه تقرر إيقاف بارت عن أداء أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 90 يومًا، لحين الانتهاء من التحقيقات بخصوص قضية تخصه.





وأشار الفيفا أنه تم إعلام بارت رئيس اتحاد دولة هايتي بهذا القرار، لتنفيذه فورًا.





وأشارت بعض التقارير الصحفية أن بارت تم إيقافه لقضية اعتداء جنسي مزعوم تجاه لاعبات كرة قدم في دولته، وهو الأمر الذي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية منذ شهر.





يذكر أن دوريات كرة القدم في معظم بلاد العالم، قد تم إيقافها، بسبب تفشي فيروس كورونا