كلية البنات تعلن عن رابط للدعم الفني للبريد الإلكتروني الجامعي للطالبات

أعلنت الصفحة الرسمية بكلية النبات جامعة عين شمس عن الدعم الفني للميل الجامعى (تربية و اداب فقط ) للطالبات.
تم التأكيد على الالتزام بالقراءة بعناية قبل الضغط علي الرابط .
١- اي طالبة لديها مشكلة في تفعيل الميل او الحصول عليه تضغط علي الرابط .
٢- اي طالبة ليس لديها مشكلة في الميل و ضغطت علي الرابط سيتم غلق الميل من النظام بشكل تلقائي.
٣- الرابط للطالبات اللاتي لم يفعلن الميل فقط .
٤- بالنسبة للطالبات اللاتي لديهن مشكلة في تفعيل الميل يجب الدخول علي الرابط مرة واحدة فقط ثم انتظار الرد .
٥- بالنسبة للطالبات اللاتي لديهن مشكلة في تفعيل الميل الدخول علي الرابط أكثر من مرة سيؤدي الي غلق الميل.
وأوضحت الصفحة أهمية الالتزام بالتعليمات حتي يتمكنوا من المساعدة .
وأن الرابط كالتالي