كلية البنات تعلن عن رابط للدعم الفني للبريد الإلكتروني الجامعي للطالبات





أعلنت الصفحة الرسمية بكلية النبات جامعة عين شمس عن الدعم الفني للميل الجامعى (تربية و اداب فقط ) للطالبات.

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تم التأكيد على الالتزام بالقراءة بعناية قبل الضغط علي الرابط .





١- اي طالبة لديها مشكلة في تفعيل الميل او الحصول عليه تضغط علي الرابط .





٢- اي طالبة ليس لديها مشكلة في الميل و ضغطت علي الرابط سيتم غلق الميل من النظام بشكل تلقائي.





٣- الرابط للطالبات اللاتي لم يفعلن الميل فقط .





٤- بالنسبة للطالبات اللاتي لديهن مشكلة في تفعيل الميل يجب الدخول علي الرابط مرة واحدة فقط ثم انتظار الرد .

٥- بالنسبة للطالبات اللاتي لديهن مشكلة في تفعيل الميل الدخول علي الرابط أكثر من مرة سيؤدي الي غلق الميل.





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وأوضحت الصفحة أهمية الالتزام بالتعليمات حتي يتمكنوا من المساعدة .