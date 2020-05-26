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تعليم

كلية البنات تعلن عن رابط للدعم الفني للبريد الإلكتروني الجامعي للطالبات

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:59 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى

أعلنت الصفحة الرسمية بكلية النبات جامعة عين شمس عن الدعم الفني للميل الجامعى (تربية و اداب فقط ) للطالبات. 
 
 
تم التأكيد على الالتزام  بالقراءة  بعناية قبل الضغط علي الرابط . 

١- اي طالبة لديها مشكلة في تفعيل الميل او الحصول عليه تضغط علي الرابط . 

٢- اي طالبة ليس لديها مشكلة في الميل و ضغطت علي الرابط سيتم غلق الميل من النظام بشكل تلقائي.  

٣- الرابط للطالبات اللاتي لم يفعلن الميل فقط . 

٤- بالنسبة للطالبات اللاتي لديهن مشكلة في تفعيل الميل يجب الدخول علي الرابط مرة واحدة فقط ثم انتظار الرد . 
٥- بالنسبة للطالبات اللاتي لديهن مشكلة في تفعيل الميل الدخول علي الرابط أكثر من مرة سيؤدي الي غلق الميل.

وأوضحت الصفحة أهمية  الالتزام بالتعليمات حتي يتمكنوا  من المساعدة . 
وأن الرابط كالتالي
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