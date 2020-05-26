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حوادث

قواعد الإثبات.. النقض توضح هذه الحالة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:06 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها اركان قواعد الإثبات.

جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنًا، وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب أمام هذه المحكمة وتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم ٢١٧٥ لسنة ٢٠٠٣ تجارى شمال القاهرة الابتدائية أن مورث الطاعنين لم يعترض على كشوف الحسابات، فضلًا عن أن الخبير المنتدب أمام هذه المحكمة انتقل إلى مقر البنك واطلع على تلك الكشوف وغيرها من المستندات، وقد أوضح أن البنك لو كان تأخر في تغيير العملة الأجنبية للحق بمورثهما ضرر مادى نظرًا لهبوط سعر الصرف، كما أن أصول عقود الاعتماد محل النزاع مقدمة بالدعوى على ما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير.

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