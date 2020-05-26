طريقة عمل فطائر حرشة..فيديو

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل فطائر حرشة ،بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى





مقادير فطائر حرشة :





250 جرام سميد ناعم

ربع كوب زيت نباتي

رشة فانيليا

رشة ملح

1 ملعقة كبيرة عسل أبيض مذاب

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

5 جرام بيكنج بودر

ماء دافىء للعجن

التقديم

جبن أبيض

حبة البركة

عسل

زيتون حلقات

شوكولاتة كريمي .





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طريقة تحضير فطائر حرشة :





* يخلط السميد مع الزيت ثم تضاف الخميرة وباقي المقدير.





* يضاف الماء تدريجيًا حتى الحصول على قوام مناسب للعجين.





* يفرغ المحتوى في قالب مفرغ من أسفل ثم يوضع داخل طاسة وتسوى على النار على الوجهين.



