AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل فطائر حرشة..فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:00 ص
حرشة
حرشة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل فطائر حرشة ،بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى 

مقادير فطائر حرشة :

250 جرام سميد ناعم 
ربع كوب زيت نباتي 
رشة فانيليا 
رشة ملح 
1 ملعقة كبيرة عسل أبيض مذاب 
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية 
5 جرام بيكنج بودر 
ماء دافىء للعجن 
التقديم
جبن أبيض 
حبة البركة 
عسل 
زيتون حلقات 
شوكولاتة كريمي .

اقرأ أيضا :


طريقة تحضير فطائر حرشة :

* يخلط السميد مع الزيت ثم تضاف الخميرة وباقي المقدير.

* يضاف الماء تدريجيًا حتى الحصول على قوام مناسب للعجين.

* يفرغ المحتوى في قالب مفرغ من أسفل ثم يوضع داخل طاسة وتسوى على النار على الوجهين.

* تقدم مع الجبن وحبة البركة والعسل والزيتون والشوكولاتة الكريمي.
Advertisements

ترشيحاتنا

هجوم على ترامب بسبب لعبة الجولف وسط وباء كورونا..ويرد: المرة الأولى منذ 3 أشهر

كنز لا يقدر بثمن.. 26 فائدة لـ الحمص

الكويت: كل من توفى خلال مشاركته بالصفوف الأمامية لمواجهة كورونا سيعامل كشهيد

مستشار وزيرة الصحة: سنحاسب المقصرين في وفاة الدكتور وليد بمستشفى المنيرة.. فيديو

الصحة العالمية تعلق التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين في علاج كورونا

بـ المصحف الشريف.. أول صورة لـ رجاء الجداوي بعد إصابتها بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس صيفية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بمكياج جذاب .. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الساحر.. الجزر يعالج 13 مرضا