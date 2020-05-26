طريقة عمل فطائر حرشة..فيديو

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل فطائر حرشة ،بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى
مقادير فطائر حرشة :
250 جرام سميد ناعم
ربع كوب زيت نباتي
رشة فانيليا
رشة ملح
1 ملعقة كبيرة عسل أبيض مذاب
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
5 جرام بيكنج بودر
ماء دافىء للعجن
التقديم
جبن أبيض
حبة البركة
عسل
زيتون حلقات
شوكولاتة كريمي .
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طريقة تحضير فطائر حرشة :
* يخلط السميد مع الزيت ثم تضاف الخميرة وباقي المقدير.
* يضاف الماء تدريجيًا حتى الحصول على قوام مناسب للعجين.
* يفرغ المحتوى في قالب مفرغ من أسفل ثم يوضع داخل طاسة وتسوى على النار على الوجهين.
* تقدم مع الجبن وحبة البركة والعسل والزيتون والشوكولاتة الكريمي.