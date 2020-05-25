سكان فيصل يشكون من وجود تكسير يعوق حركة السير بالطوابق

وقال محمد في شكواه: نعاني نحن سكان الطوابق فيصل من وجود كسر كبير في الأسفلت عند مدخل الطابق الأول والثالث من شارع فيصل مما يتسبب بأضرار جسيمة للسيارات.

وأضاف أحمد محمد، أن هذا الكسر موجود منذ فترة ويتسبب في زحام شديد بمدخل الطوابق بشارع فيصل، مطالبا المسؤولين برصف مدخل الطوابق لتسيير حركة السير والحفاظ علي سيارات المارة.