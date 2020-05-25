سكان فيصل يشكون من وجود تكسير يعوق حركة السير بالطوابق

بعث أحمد محمد المقيم بفيصل، شكوي لخدمة بين الناس متضررا من وجود تكسير في الأسفلت بالطوابق فيصل.
وقال محمد في شكواه: نعاني نحن سكان الطوابق فيصل من وجود كسر كبير في الأسفلت عند مدخل الطابق الأول والثالث من شارع فيصل مما يتسبب بأضرار جسيمة للسيارات.
وأضاف أحمد محمد، أن هذا الكسر موجود منذ فترة ويتسبب في زحام شديد بمدخل الطوابق بشارع فيصل، مطالبا المسؤولين برصف مدخل الطوابق لتسيير حركة السير والحفاظ علي سيارات المارة.
وأوضح أنه تم تقديم شكاوي للحي ولكن لم يقوم أحد من المسؤولين بالاهتمام بالمشكلة .
ويقدم موقع صدي البلد خدمة جديدة للتواصل مع القراء والمسؤولين لحل مشاكلهم ويمكنك التواصل من خلال الرقم الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.