AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان فيصل يشكون من وجود تكسير يعوق حركة السير بالطوابق

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:40 م
تكسير الطرق
تكسير الطرق
Advertisements
احمد قطب
بعث أحمد محمد المقيم بفيصل، شكوي لخدمة بين الناس متضررا من وجود تكسير في الأسفلت بالطوابق فيصل.

وقال محمد في شكواه: نعاني نحن سكان الطوابق فيصل من وجود كسر كبير في الأسفلت عند مدخل الطابق الأول والثالث من شارع فيصل مما يتسبب بأضرار جسيمة للسيارات.

وأضاف أحمد محمد، أن هذا الكسر موجود منذ فترة ويتسبب في زحام شديد بمدخل الطوابق بشارع فيصل، مطالبا المسؤولين برصف مدخل الطوابق لتسيير حركة السير والحفاظ علي سيارات المارة.

وأوضح أنه تم تقديم شكاوي للحي ولكن لم يقوم أحد من المسؤولين بالاهتمام بالمشكلة . 
ويقدم موقع صدي البلد خدمة جديدة للتواصل مع القراء والمسؤولين لحل مشاكلهم ويمكنك التواصل من خلال الرقم الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غير ممهدة تماما.. سكان مسجد الرحمة بالمعادي يطالبون برصف الطرق

أهالى الطوابق يشكون من انتشار القمامة

أهالى الحادثة بالقناطر يستغيثون من انقطاع المياه المستمر

سكان روض الفرج يشكون من انتشار مياه الصرف الصحي والقمامة

استحابة لـ صدى البلد.. القابضة للمياه تحل أزمة مجاري عقار روض الفرج

سكان شارع الفيروز بالمرج يشكون من انتشار القمامة

ترشيحاتنا

بعد تصدرها التريند.. 10 صور وضعت جنا عمرو دياب فى مأزق للانتقاد

سوريا تعلن إلغاء حظر التجول والسماح بالحركة بين المحافظات بدءًا من الغد

هجوم على ترامب بسبب لعبة الجولف وسط وباء كورونا..ويرد: المرة الأولى منذ 3 أشهر

فيديوجراف.. حفيدة رجاء الجداوي تنشر تحذيرا مهما

أحمد زاهر يحدث ضجة بعد تبرئه من فتحي البرنس

6 جرائم بشعة في ثاني أيام العيد.. أبرزها حكاية ربة منزل ألقت نفسها من الثالث بسبب منعها من زيارة والدتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب .. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الساحر.. الجزر يعالج 13 مرضا

كنز لا يقدر بثمن.. 26 فائدة لـ الحمص