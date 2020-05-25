رغم عدم السيطرة على كورونا.. كوت ديفوار تفتح المدراس بشرط.. صور

أعادت دولة ساحل العاج اليوم الاثنين، فتح المدارس بعد شهرين من اتخاذ الحكومة إجراءات العزل في مواجهة كورونا.





وبحسب "رويترز"، فإن كوت ديفوار لم تسيطر على فيروس كورونا بعد، لكنها قررت إعادة الأطفال إلى المدارس بشرط ارتداء الكمامات.





وقالت السلطات في كوت ديفوار إنها لديها الثقة إنه مع إعادة الطلاب إلى المدارس مع اتخاذ التدابير الصحية اللازمة، سيتمكنون من التحصيل في أمان.





وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في كوت ديفوار 2376 شخصا، والوفيات 30 شخصا، في الترتيب 82 بين أكثر الدول تضررا بالفيروس.





وذكرت الوكالة أن الأطفال اصطفوا في أحد أحياء أبيدجان وعلى ظهورهم حقائب لغسل أيديهم تحت إشراف أحد المدرسين قبل دخول المدرسة، حيث جلس كل تلميذ منهم على مقعدا خاص بكل منهم داخل الفصول التي تم تزويدها بمواد معقمة، كما تم التشديد على التباعد بين الطلاب في فناء المدرسة وفي الطوابير.



