للطلاب المصريين.. اشترك في بنك المعرفة المصري برقم البطاقة مجانا

التعليم العالي في أسبوع.. اختيار 13 مستشفى جامعيا للمشاركة في التعامل مع فيروس كورونا.. وتعاون مع وزارة الاتصالات لتسريع كفاءة شبكات التواصل الاجتماعي للطلاب