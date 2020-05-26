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تعليم

للطلاب المصريين.. اشترك في بنك المعرفة المصري برقم البطاقة مجانا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:08 ص
بنك المعرفة المصرى
بنك المعرفة المصرى
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نهلة الشربينى
أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إمكانية مشاركة الطلاب المصريين بالاشتراك مباشرة في بنك المعرفة المصري عن طريق الرقم القومي في البطاقة وشهادة الميلاد.


ونشرت الصفحة الرسمية لإدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا قالت به: "تنبيه لكل الطلبة المصريين.. يمكنكم الاشتراك مباشرة في بنك المعرفة المصري عن طريق الاشتراك بالرقم القومي البطاقة/ شهادة الميلاد".


ويمكن الدخول على الموقع للاشتراك عبر الرابط التالي https://www.ekb.eg/ar/home

وكانت قد أعلنت إدارة الوفدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إمكانية حصول الطلاب على عضوية مجانية فى بنك المعرف المصري.

ونشرت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "احصل على عضويتك المجانية في بنك المعرف المصري أكبر مكتبة الكترونية تناسب جميع المجالات الدراسية العلمية والعملية".
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