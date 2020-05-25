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برلمان

الحركة الوطنية: مخططات الإخوان لإثارة الفتنة بين فئات الشعب بائسة

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:48 م
أطباء
أطباء
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حسن رضوان
اكد حزب الحركة الوطنية المصرية، برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب ان مخططات جماعة الإخوان المحظورة، لاثارة الفتنة والوقيعة بين فئات الشعب المصري مستغلة جائحة كورونا بالمحاولات اليائسة والبائسة التي تقود الي لا شئ مؤكدا أن الأطباء يعتبرون سلاح مصر في مواجهة جائحة الفيروس الوبائي المستجد كوفيد 19، والتي تضرب جميع دول العالم بلا هوادة تاركة ورائها ملايين المصابين، وما يقرب من نصف مليون حالة وفاة.

وأكد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية في بيان له منذ قليل أن أطباء مصر الشرفاء، لن ينساقوا وراء هذه المخططات المشبوهة، ولن يتركوا ساحة القتال حتى تعبر مصر بر الأمان ونتخلص من أثار الجائحة القاتلة، مشيرا إلى أن المجتمع المصري بجميع أطيافه، يثمنون جهود جيش مصر الأبيض،  باعتبارهم خط الدفاع الأول ضد الفيروس وجميعنا نقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية وخلف اجهزة الدولة ومؤسساتها حتي نعبر الي بر الامان .

وقال اللواء رؤوف السيد علي موجها كلامه لجماعة الإخوان الإرهابية، خاب فألكم فلن تستطيعوا الوقيعة بين الأطباء والشعب المصري لأن مصر وشعبها  في رباط إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وأكد رئيس الحركة الوطنية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول من دعم مطالب الأطباء وهيئة التمريض وجميع العاملين في القطاع الصحي المشروعة، تقديرا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا، موضحا أن الرئيس السيسي قام في بداية الجائحة بزيادة بدلات العدوي رواتب الطواقم الطبية،  وجه أكثر من مرة رسائل شكر تقديرا لدورهم، مما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بهم.
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