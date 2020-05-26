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أخبار العالم

هجوم على ترامب بسبب لعبة الجولف وسط وباء كورونا..ويرد: المرة الأولى منذ 3 أشهر

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:06 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نفسه أمام الهجوم الشديد الذي تعرض له بعد عودته لممارسة لعبة الجولف وسط تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" 

وقال ترامب في تغريدة له عبر تويتر:"ظهرت بعض القصص عن لعبي للغولف في عطلة نهاية الأسبوع حين رغبت في الخروج وربما أداء بعض التمارين".

وأضاف:"الأخبار الزائفة والفاسدة تماما تجعل ذلك يسمع وكأنه خطيئة قاتلة، كنت أعرف أن ذلك سيحدث".

وتابع:"ما لا تقوله هو أنه كانت هذه المرة هي الأولى التي لعبت فيها الغولف منذ نحو 3 أشهر. وحتى لو انتظرت ثلاث سنوات لكانوا بكل الأحوال كتبوا مقالاتهم الرائعة. إنهم مرضى بالكراهية والخيانة، إنهم مشوشون حقا".

وأشار ترامب إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في عام 2014، لعب الجولف بعد دقائق من إدانته قطع رأس الصحفي الأمريكي جيمس فولي على يد تنظيم داعش الإرهابي.

إلى ذلك، أعلن موقع "ورلد ميترز" الأمريكي، عن تخطي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الاثنين، عتبة 1.7 مليون حالة.

كما اقترب عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد من 100 ألف شخص.

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