متغيب من 7 أشهر.. قارئ يستغيث بالمسئولين للبحث عن طالب بالبحيرة

أرسل القارئ عبده محمد محمد شكوى لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" متضررا من غياب عمرو محمد المشد.











وقال في رسالته: "عمرو متغيب منذ أكثر من7 أشهر عن البيت، ولا نعلم عنه شيئا، وأمه وأبوه بيموتوا حرفيا، وهو طالب بالصف الأول الثانوي للتمريض بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، أرجو من أهل الخير المساعدة في إنقاذ أب وأم من هذا الابتلاء".









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