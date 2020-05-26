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بين الناس

متغيب من 7 أشهر.. قارئ يستغيث بالمسئولين للبحث عن طالب بالبحيرة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:00 ص
متغيب
متغيب
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احمد قطب
أرسل القارئ عبده محمد محمد شكوى لخدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" متضررا من غياب عمرو محمد المشد.


وقال في رسالته: "عمرو متغيب منذ أكثر من7 أشهر عن البيت، ولا نعلم عنه شيئا، وأمه وأبوه بيموتوا حرفيا، وهو طالب بالصف الأول الثانوي للتمريض بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، أرجو من أهل الخير المساعدة في إنقاذ أب وأم من هذا الابتلاء".


للتواصل مع الشاكي: 01201462512 


ويقدم موقع "صدى البلد" خدمة بين الناس للتواصل مع المسئولين لإرسال شكواك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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