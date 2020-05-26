الخطوات الصحيحة لتطبيق ماسك الشعر

تجهل بعض الفتيات، الطريقة الصحيحة لعمل ماسك الشعر، بشكل يجعل جميع جذوره تتغذى كاملة.
وكشف موقع "بولد سكاى" الهندي عن الطريقة الصحيحة لعمل ماسك الشعر.
• مشطي شعرك بشكل صحيح لإزالة أي عقدة تشكلت فيه.
• قسّمي شعرك إلى قسمين رئيسيين، اليمين واليسار، والعمل على قسم واحد فقط في وقت واحد. •
ابدأي بالقسم الأيسر أولًا. خذي كل الشعر من القسم الأيسر وقسميه إلى أقسام فرعية صغيرة.
• استخدمي الآن فرشاة لوضع الماسك على شعرك.
* غطِّي كل قسم فرعي بشكل صحيح.
* تأكدي من تطبيق العبوة من الجذور إلى الأطراف.
* بمجرد الانتهاء من القسم الأيسر ، انتقلي إلى اليمين وطبقي الماسك على الشعر بالكامل.
• غطي رأسك بغطاء دش واتركي الماسك على شعرك لمدة 30 دقيقة.
• بعد انقضاء 30 دقيقة ، اغسلي شعرك بشامبو وبلسم خفيف خالٍ من الكبريتات.
• كرري هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة.