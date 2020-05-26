الخطوات الصحيحة لتطبيق ماسك الشعر

تجهل بعض الفتيات، الطريقة الصحيحة لعمل ماسك الشعر، بشكل يجعل جميع جذوره تتغذى كاملة.

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وكشف موقع "بولد سكاى" الهندي عن الطريقة الصحيحة لعمل ماسك الشعر.

• مشطي شعرك بشكل صحيح لإزالة أي عقدة تشكلت فيه.

• قسّمي شعرك إلى قسمين رئيسيين، اليمين واليسار، والعمل على قسم واحد فقط في وقت واحد. •

ابدأي بالقسم الأيسر أولًا. خذي كل الشعر من القسم الأيسر وقسميه إلى أقسام فرعية صغيرة.

• استخدمي الآن فرشاة لوضع الماسك على شعرك.

* غطِّي كل قسم فرعي بشكل صحيح.

* تأكدي من تطبيق العبوة من الجذور إلى الأطراف.

* بمجرد الانتهاء من القسم الأيسر ، انتقلي إلى اليمين وطبقي الماسك على الشعر بالكامل.

• غطي رأسك بغطاء دش واتركي الماسك على شعرك لمدة 30 دقيقة.

• بعد انقضاء 30 دقيقة ، اغسلي شعرك بشامبو وبلسم خفيف خالٍ من الكبريتات.

• كرري هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة.

