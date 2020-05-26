لإرهاب شعبه.. الغد: أردوغان يفرج عن المجرمين والإرهابيين تحت ستار كورونا

صرح المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، بأن هناك مخططا تركيا من قبل الرئيس التركي الإرهابي رجب طيب أردوغان لنشر الإجرام والإرهاب ضد شعبه وهو السبب الرئيسي الذي يقف وراء اتخاذ أردوغان وحكومته خطوة العفو عن المتهمين بقضايا تتعلق بالاعتداءات الجنسية والمخدرات و«الإرهاب» وأصحاب السوابق بحجة فيروس كورونا لتهديد حياة المواطنين





وأوضح موسى مصطفى موسى، أن أردوغان سار على درب مرسي في الإفراج عن الإرهابيين والخارجين عن القانون لنشر الإرهاب والإضطرابات في البلاد بهدف إشغال الرأي العام عن ممارساته السياسية الطاغية الذي ينفذها في البلاد إضافةً إلى إلهاء الشعب عن التدهور الاقتصادي غير المسبوق في البلاد.



