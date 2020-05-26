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أخبار البلد

تعافي 53 حالة من كورونا وخروجهم من العزل بمستشفى الأزهر التخصصي

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:33 ص
مستشفى الأزهر التخصصي
مستشفى الأزهر التخصصي
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محمد شحتة
أكد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف على المستشفيات الجامعية، تعافى 53 حالة مصابة بكورونا من الموجودين بالعزل الطبي في مستشفى الأزهر التخصصي.

وقال صديق لـ"صدى البلد"، إن الحالات الموجودة بـ مستشفى الأزهر التخصصي منذ بداية أزمة كورونا وظهورها في مستشفى الزهراء الجامعي يبلغ 131، منوها إلى أن الـ 53 حالة تم شفاؤها وخروجها من المستشفى.


وأشار إلى أن جميع حالات كورونا داخل المستشفى متوسطة ولا تحتاج إلى رعاية مركزة او تنفس صناعي وتستجيب للعلاج بشكل قوي. 

ووجه نائب رئيس جامعة الأزهر، الشكر لأطباء الأزهر الأكفاء لجهودهم الكبيرة في هذه المرحلة للحد من انتشار كورونا. 
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