وكيل صحة جنوب سيناء يكشف تفاصيل إصابته وتعافيه من كورونا.. فيديو

قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن المستلزمات الطبيبة متوفرة بشكل دائم ويتم توزيعها مرتين كل أسبوع علي كافة المستشفيات عن طريق وزارة الصحة .





وأضاف أيمن رخا خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولى، أن مديرية صحة جنوب سيناء حدث بها اصابات في الأطقم الطبية ووزارة الصحة كانت تستجيب فورا لعلاجهم .





وأوضح أيمن رخا ، "عند اصابتي بفيروس كورونا قمت بالتواصل مع وزيرة الصحة علي الفور، وقمت بعمل التحاليل والفحوصات اللازمة .





وتابع : عند التأكد من اصابتي قمت بعمل حجر منزلي طول فترة الاصابة، منوها ان الإصابات في الأطقم الطبية حدثت في جميع أنحاء العالم .





وأكمل : إننا جنود علي الأرض ولا نتهرب ونقوم بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة عند التعامل مع المرضى .