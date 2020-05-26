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توك شو

وكيل صحة جنوب سيناء يكشف تفاصيل إصابته وتعافيه من كورونا.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:17 ص
أيمن رخا
أيمن رخا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن المستلزمات الطبيبة متوفرة بشكل دائم ويتم توزيعها مرتين كل أسبوع علي كافة المستشفيات عن طريق وزارة الصحة .

وأضاف أيمن رخا  خلال مداخلة هاتفية  في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولى، أن مديرية صحة جنوب سيناء حدث بها اصابات في الأطقم الطبية ووزارة الصحة كانت تستجيب فورا لعلاجهم .

وأوضح أيمن رخا ، "عند اصابتي بفيروس كورونا قمت بالتواصل مع وزيرة الصحة علي الفور، وقمت بعمل التحاليل والفحوصات اللازمة .

وتابع : عند التأكد من اصابتي قمت بعمل حجر منزلي طول فترة الاصابة، منوها ان الإصابات في الأطقم الطبية حدثت في جميع أنحاء العالم  .

وأكمل : إننا جنود علي الأرض ولا نتهرب ونقوم بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة عند التعامل مع المرضى .
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