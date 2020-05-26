الولايات المتحدة تبدأ حظر دخول القادمين من البرازيل

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بداية تعليق السفر مع البرازيل، من اليوم الموافق 26 من مايو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد





وقال البيت الأبيض وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية إنه سيعلق دخول الأشخاص من البرازيل إلى الولايات المتحدة، في حالة تواجدهم قبل محاولة الدخول بـ 14 يوما.





ويأتي ذلك مع احتلال البرازيل المركز الثاني كأكثر دول العالم تفشي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلف الولايات المتحدة.





وأعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي أن واشنطن قررت منح البرازيل 1000 جهاز تنفس لمساعدة الدولة، التي تحتل حاليًا المرتبة الثانية من حيث عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في العالم، على التغلب على تفشي الجائحة.





وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الولايات المتحدة تعترف بالجهود القوية التي تبذلها الحكومة البرازيلية وستعزز قريبًا شراكتنا في مجال الدفاع والتجارة.