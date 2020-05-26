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مرأة

5 نصائح للتحدث مع أطفالك حول فيروس كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:24 ص
كورونا
كورونا
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أسماء عبد الحفيظ

فى ظل ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا، على الآباء التحدث عن فيروس، كورونا، فكيف تتحدثين مع طفلك عنه؟ 


وكشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن أفضل النصائح للتحدث مع طفلك حول فيروس كورونا.


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ووفقا لما نشره الموقع، أن علينا أن نطمئن أطفالك بأن الباحثين والأطباء يتخذون خطوات فعالة للحفاظ على سلامة الجميع.


علم أطفالك عادات النظافة الأساسية لمنع خطر العدوى.


إذا كان أطفالك قلقين، هدئهم ببعض المعلومات الصحيحة الآمنة.


أبقِ أطفالك بعيدًا عن مشاهدة الصور المخيفة على التلفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي.


تأكد من تصحيح أي معلومات خاطئة أو إشاعات يسمعها أطفالك.

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