إفطار عائلي.. طريقة تحضير فطيرة الحليب.. فيديو

يمكن تحضير فطور مميز لعائلتك بطريقة مختلفة، لذا قدمت الشيف نونا طريقة تحضير فطيرة الحليب، بخطوات بسيطة وغير مكلفة، وإليكم وصفة طريقة تحضير فطيرة الحليب.
وقت التحضير: 10 دقائق
وقت الطهي: 25 دقيقة
تكفي: 4 أشخاص
ويمكن تقديم طريقة تحضير فطيرة الحليب على الإفطار مع الحليب او الشاي باللبن، وستنال إعجاب أطفالك، وعائلتك بأكملها، وهي وصفة لذيذة وشهية.
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طريقة تحضير فطيرة الحليب
مقادير فطيرة الحليب
150 جرام لبن
2 بيضة
3 ملاعق كبيرة زيت
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملعقة صغير خل
دقيق (حسب ما العجينة تلم)
1.5 ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
طريقة تحضير فطيرة الحليب :
1- نضع اللبن مع البيض مع الخل مع السكر، ونقلب جيدا ثم نضع البيكنج بودر على الدقيق.
2- نضع الدقيق تدريجيا حتى نحصل على خليط متوسط السمك اخف من خليط الكيك.
3- نحضر طاسة تيفال، وندهنها بقليل من الزيت ونضعها على نار متوسطة وهادئة ونأخذ بالكبشة.
4- نضع الكمية المرغوب بها بالطاسة حتى تتكون طبقة سميكة، ونتركها لمدة دقائق قليله ثم نقلبها على الوجه الآخر، حتى تأخذ اللون الذهبي.
5- نرفعها من الطاسة، ونضعها فى طبق جانبى، ونكرر العملية حتى نفاذ كمية الخليط .
6- ثم نقدم الفطير بجانب الجبن او نضع على الوجه عسل نحل، او مربى.