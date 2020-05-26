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مرأة

إفطار عائلي.. طريقة تحضير فطيرة الحليب.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:16 ص
طريقة عمل فطيرة الحليب
طريقة عمل فطيرة الحليب
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آية التيجي

يمكن تحضير فطور مميز لعائلتك بطريقة مختلفة، لذا قدمت الشيف نونا طريقة تحضير فطيرة الحليب، بخطوات بسيطة وغير مكلفة، وإليكم وصفة طريقة تحضير فطيرة الحليب.


وقت التحضير: 10 دقائق

وقت الطهي: 25 دقيقة
تكفي: 4 أشخاص

ويمكن تقديم طريقة تحضير فطيرة الحليب على الإفطار مع الحليب او الشاي باللبن، وستنال إعجاب أطفالك، وعائلتك بأكملها، وهي وصفة لذيذة وشهية.

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طريقة تحضير فطيرة الحليب

 

مقادير فطيرة الحليب

 

150 جرام لبن  

2 بيضة

3 ملاعق كبيرة زيت 

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغير خل

دقيق (حسب ما العجينة تلم)

1.5 ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح


طريقة تحضير فطيرة الحليب :


1- نضع اللبن مع البيض مع الخل مع السكر، ونقلب جيدا ثم نضع البيكنج بودر على الدقيق.

2- نضع الدقيق تدريجيا حتى نحصل على خليط متوسط السمك اخف من خليط الكيك.

3- نحضر طاسة تيفال، وندهنها بقليل من الزيت ونضعها على نار متوسطة وهادئة ونأخذ بالكبشة.

4- نضع الكمية المرغوب بها بالطاسة حتى تتكون طبقة سميكة، ونتركها لمدة دقائق قليله ثم نقلبها على الوجه الآخر، حتى تأخذ اللون الذهبي.

5- نرفعها من الطاسة، ونضعها فى طبق جانبى، ونكرر العملية حتى نفاذ كمية الخليط .

6- ثم نقدم الفطير بجانب الجبن او نضع على الوجه عسل نحل، او مربى.

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