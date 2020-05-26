مصطفى شوقي عن أغنية أبويا وصاني: كنز وطني مفقود نعيده من جديد.. فيديو

قال الفنان مصطفي شوقي ، إن أغنيه " أبويا وصاني " بها العديد من التفاصيل وما حدث فيها هو ما حدث في أغنية "ملطشة القلوب".





وأضاف مصطفي شوقي خلال حواره في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الأولي ، أن أغنية " أبويا وصاني " ارسلت الي عن طريق نصر محروس وقال الي " أحفظ الاغنية دى علشان هندخل الاستديو بعد عدة أيام " .





وأوضح مصطفي شوقي ، أن هذه الأغنية ليست جديدة وصدرت في أواخر الستينيات وقدمتها فرقة أبناء الإسماعيلية . أواخر





وتابع : أن مثل هذه الأغاني تختفي بسبب عدم معرفة الكثير عنها، وهي بمثابة كنز مفقود ونحن نعيده من جديد .



