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توك شو

مصطفى شوقي عن أغنية أبويا وصاني: كنز وطني مفقود نعيده من جديد.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:50 ص
مصطفي شوقي
مصطفي شوقي
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إبراهيم القادري
قال الفنان مصطفي شوقي ، إن أغنيه " أبويا وصاني " بها العديد من التفاصيل وما حدث فيها هو ما حدث في أغنية "ملطشة القلوب".

وأضاف مصطفي شوقي خلال حواره في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الأولي ، أن أغنية " أبويا وصاني " ارسلت الي عن طريق نصر محروس وقال الي " أحفظ الاغنية دى علشان هندخل الاستديو بعد عدة أيام " .

وأوضح مصطفي شوقي ، أن هذه الأغنية ليست جديدة وصدرت في أواخر الستينيات وقدمتها فرقة أبناء الإسماعيلية .

وتابع : أن مثل هذه الأغاني تختفي بسبب عدم معرفة الكثير عنها، وهي بمثابة كنز مفقود ونحن نعيده من جديد .

واستكمل : أن هذه الاغنية لا يعرفها الا مواطنين القناه مثل بورسعيد والإسماعيلية والسويس ولها كلمات أخرى .
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