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أخبار العالم

روسيا: 76 وفاة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 2110 حالات

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:00 ص
روسيا
روسيا
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أ ش أ
أعلنت السلطات الصحية في روسيا وفاة 76 شخصا بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض في العاصمة الروسية موسكو إلى 2110 حالات.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو - في تقرير يومي أصدره وأوردته قناة (روسيا اليوم)- "إنه في موسكو توفي خلال الـ24 ساعة الماضية 76 مريضا ممن تم تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي وأظهرت الاختبارات الطبية إصابتهم بفيروس كورونا، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2110 حالات"​​​.

وكان المركز الفيدرالي لمحافكة كورونا قد أفاد صباح اليوم بأن إجمالي حالات الإصابة في موسكو تجاوز 166473. 

وفي عموم روسيا، تسببت العدوى بوفاة 3633 مريضا من 353427 مصابا، فيما بلغت حالات الشفاء 118798.

وتوقع عمدة موسكو سيرجي سوبيانين ونائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا، أن تزداد معدلات الوفيات اليومية بسبب كورونا في العاصمة في شهر مايو الجاري، نظرا إلى تواجد عدد كبير من المصابين بالفيروس الذين يعانون من أعراض شديدة له، في المستشفيات الآن.
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