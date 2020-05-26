مصطفى شوقي: السمسمية أصلها صعيدي.. وأهل القناة طوروها.. فيديو

قال الفنان مصطفي شوقي ، إن من قام باختيار أغنية " أبويا وصاني " هو نصر محروس، وهو من اختار ذلك التوقيت لغنائها .





واضاف مصطفي شوقي خلال حواره في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي، أن السمسمية من الآلات التي بدأت تندثر ويجب ان نهتم بها، فهي لم تعد متواجدة الا في مدن القناة .





واوضح مصطفي شوقي ، أن اله السمسمية هي آلة مصرية 100% محفورة على جدران المعابد المصرية .





وتابع : أن هذه الالة كانت مكونة من خمس وسبع اوتار وصلت الآن الي 21 وترا وهي لم تكن في مدن القناة ولكنها وصلت مدن القناه من الصعيد اثناء حفر قناه السويس .





واكمل : أن من قام بتطوير السمسية هم أهل القناه حتي أصبحت من الآلات المميزة لديهم وقاموا بعمل الحانهم عليها .





واشار الي ان الة السمسمية من الآلات التي تعاني من الاهمال ويجب ان يكون لها مراكز للتعليم .