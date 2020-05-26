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كلماتها من البيوت المصرية.. مصطفى شوقي يوضح أسباب نجاح أغنية ملطشة القلوب.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:42 ص
مصطفي شوقي
مصطفي شوقي
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إبراهيم القادري
قال الفنان مصطفي شوقي ، إن نجاح أغنية " ملطشة القلوب " كان بسبب وجود عوامل بسيطة وسهلة تم توفيرها فيها، لم تكن متوافرة في أغان أخرى.

واضاف مصطفي شوقي خلال حواره في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي، أن كلمات اغنية " ملطشة القلوب "  من داخل البيوت المصرية ولم يتداول هذا النوع من الاغاني بسبب صعوبة وضع الكلمات داخل الأغنية    .

واوضح مصطفي شوقي ، أن  هذه الأغنية من الصعب قبول تركيبتها ولكن سعد محروس هو من انتقى الكلمات ورأى انني يمكن ان اغنيها  .

ونوه الى أن  الكلمات والاداء وقبولي لدى الناس؛ هم أسباب نجاح أغنية ملطشة القلوب وهذا من " الله"  .

وحقق المطرب مصطفى شوقى نجاحا كبيرا بأغنيته الأولى "ملطشة القلوب" ، التي طرحت خلال الفترة الماضية، ولاقت رواجا كبيرا بين الجمهور وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية "ملطشة القلوب"، حققت أكثر من 12  مليون مشاهدة إلى الآن، وهي من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور ويعود بها المنتج نصر محروس بعد 14 عامًا.
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