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الفنان محمد محمود: دخلت الجيش قبل حرب أكتوبر بـ 8 ساعات.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:55 ص
محمد محمود
محمد محمود
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البهي عمرو

قال الفنان محمد محمود، نجم مسلسل عمر و دياب  إنه انضم للجيش فى تمام الساعة السادسة صباحًا يوم  6 أكتوبر عام 1973، والحرب قامت فى الساعة الثانية ظهرًا.

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وأضاف محمد محمود، خلال حواره ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنه تم توزيعه فور دخوله الجيش، وتم الالتحاق بالقوات الخاصة بالجبهة بالعين السخنة.

وأوضح محمد محمود، أنه يتذكر كل لحظة فى حرب 73، وكشف عن أنه كان يتمنى المشاركة فيها ولكن ظل فى مركز التدريب بالعين السخنة.

وأشار محمد محمود إلى أن الجنود كانوا يتسابقون للمشاركة فى الحرب، وأنهم كانوا سعداء معلقًا " الكل عايز يروح عشان يموت".



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