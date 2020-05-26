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أخبار البلد

فض تجمع لفرح شعبي في الطالبية.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:19 ص
الطالبية
الطالبية
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محافظات
شنَّ المهندس طه عبدالصادق رئيس حي الطالبية بالجيزة  حملة لفض تجمعات الأهالي بشارع عثمان النعمان خلال تنظيم فرح شعبي، المتفرع من شارع الثلاثيني الجديد، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. 

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو للحملة، مؤكدة أنه تمت مصادرة الكراسي والترابيزات والـ"دي جي"، بجانب تطهير وتعقيم الشارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع اصحاب الفرح. 


يأتى ذلك في إطار سعي محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذها مجلس الوزراء بمنع التجمعات خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد . 

وكانت وزارة الصحة المصرية اعلنت اليوم إصابة 702 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد بينما توفي 19 حالة وارتفع عدد المتعافين الي 4900 لتسجل مصر 17967 اصابة بالوباء العالمي حتي الان .

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