أخبار التوك شو.. قرد يهاجم لبنى عسل على الهواء.. والصحة العالمية توقف استخدام عقارين لعلاج كورونا.. فيديو

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:













تعرضت الإعلامية لبنى عسل لموقف محرج على الهواء، وذلك عندما استضاف الفنان إبراهيم السمان مقدم برنامج "كريزي تاكسي" الذي كان يعرض علي قناة الحياة خلال شهر رمضان.





وظهر إبراهيم السمان مع لبنى عسل ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، وهو معه قرد، الذى كان يظهر معه فى بعض الحلقات.













قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، إن مصر تحتل المركز التاسع بين الدولة المشاركة في البحوث الطبية الخاصة بـ فيروس كورونا، بعدد دراسات بلغت 21 بحثًا، وأن جامعة عين شمس كانت لها دور كبير فى ذلك.





وأضاف مصطفى غنيمة خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن هناك اهتماما من الدولة المصرية بعمل التجارب العلمية وتحديدًا على الأبحاث الخاصة بكورونا.













روى الجندي أحمد عزت حسنين أحد الأبطال الناجين من معركة البرث في سيناء، تفاصيل جديدة بشأن واقعة البرث التي وقعت في عام 2017 في سيناء، واستشهاد العقيد أركان حرب أحمد منسي.





وقال حسنين، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الإثنين، إن :"أنا طلعت فوق السطح في عز المعركة، ووجدت الشهيد البطل منسي استشهد وكان واخد ساتر على الخزان الماء الموجود فوق السطح".









قالت الفنانة دينا الشربيني، إن تصوير مسلسل لعبة النسيان تعطل لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا، موضحة أنها ملتزمة بكافة القررات الوقائية بشأن موضوع فيروس كورونا.





وأضافت "دينا الشربيني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث": أنا مرعوبة من النزول في الشارع أو التعامل مع الجمهور بشكل مباشر بسبب فيروس كورونا، ولو كان الأمر بيدى كنت قعدت في البيت ومكنتش نزلت".









كشفت قناة إكسترا نيوز، أن منظمة الصحة العالمية علقت استخدام الدواء المضاد لـ الملاريا في اختباراتها لعلاج كورونا.

وأوضح مذيع اكسترا نيوز أن منظمة الصحة قررت وقف عقارين هما" كلوروكين، هيدروسكي كلوروكين".







تعليق ناري من أحمد موسى على بيان الصحة بشأن مصابي كورونا

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان وزارة الصحة بشأن مصابي ووفيات فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، قائلا :"هناك ناس بتنفخ".

وأضاف موسى في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، قائلا: "فيه ناس بتضرب في البلد علشان البلد تقع وميبقاش عندنا أمل، وشغالين دلوقتي في القنوات بتاعتهم على تدمير النظام الصحي في مصر".











روى الجندي أحمد عزت حسنين أحد الأبطال الناجين من معركة البرث في سيناء، تفاصيل جديدة بشأن واقعة البرث التي وقعت في عام 2017 في سيناء.





وقال حسنين، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، إن العملية كانت ملحمة قوية لرجال القوات المسلحة وذهبنا للبرث ونينا المكان بايدينا".





















كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، حقيقة تقديم بعض الأطباء استقالتهم على إثر واقعة طبيب المنيرة، الذي توفى متأثرًا بفيروس كورونا المستجد، وقال إن ما حدث هو إنفعال وقتي، وسوف يزل عندما يتفهموا الأمر،مؤكدًا أن وزارة الصحة لم تتلقى أى طلب استقالة من الأطقم الطبية بالمستشفى حتى هذه اللحظة.











