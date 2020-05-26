ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بعزل المدينة الجامعية ببني سويف إلى 105 حالات

أعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف ، تعافي وخروج 14 حالة جديدة من المستشفى، بينهم طفلان، تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.





وقال مصدر داخل مديرية الصحة في بني سويف، إن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس داخل مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف، إلى 105 حالات حتى الآن، منذ بداية تشغيلها في الخامس من مايو الجاري.

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ووجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية ، الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، بقيادة الدكتور أسامة أحمد، والدكتور محمود حسين مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، وجميع الأطباء والتمريض، وفرق العمل على جهودهم، لتقديم خدمة طبية جيدة.





وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة، وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، داعيا المولى عز وجل، أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين، ويد واحدة في مجابهة الأزمات.





وأكد محافظ بني سويف، أن كل أجهزة المحافظة لا تدخر جهد، وتبذل كل ما في وسعها، لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع أية سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة، مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسؤوليتها تجاه إدارة الأزمة، التي تمثل أولوية.



