كوريا الجنوبية تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ، من بينها 3 قادمين من الخارج.





وتكون كوريا الجنوبية بعد الرقم الجديد قد سجلت 11 الفا و225 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ، فيما سجلت 269 حالة وفاة.





وأكد مسؤول رئاسي بارز في كوريا الجنوبية، أن حوالي 30 ألف كوري جنوبي يعيشون في الخارج عادوا إلى ديارهم بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العديد من دول العالم.





وقال نائب المتحدث باسم المكتب الرئاسي يون جيه-كوان (في تصريحات نقلتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية إنه حتى يوم أمس الأول، عاد 30,174 شخصا إلى الوطن من 103 دول، ويشمل الرقم المقيمين في الخارج وكذلك الطلاب والمسافرين.





ومن بين المجموع عاد 1,707 أشخاص على متن طائرات مستأجرة، بما في ذلك الطائرات العسكرية، من الصين واليابان وإيران وبيرو وإيطاليا وإثيوبيا ودول أخرى .