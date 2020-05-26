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أخبار العالم

الصين تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:08 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"

وعلى الرغم من أن مدينة ووهان الصينية كانت بؤرة تفشي وباء كورونا في العالم، إلا أن الصين كانت أول دولة تعلن تعافيها من الفيروس لتعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا.
 
وأعلنت وكالة "رويترز"، أن الملاهي الليلية في الصين تستعيد نشاطها الطبيعي بالتدريج في الأيام المقبلة، وأن الحياة بأكملها في الصين تعود لطبيعتها خاصة بعد عودة الدراسة والعمل في المؤسسات الحكومية. 

وأوضحت الوكالة، أن التواجد في الملاهي الليلية سيلزم على المواطنين استخدام الكمامة والمطهرات وإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن الحكومة ستضع تلك التعليمات شرطا لدخول الملاهي الليلية، والسينمات والأماكن الترفيهية. 

وأكدت الوكالة، أن جهاز قياس درجة حرارة الجسم سيكون متواجدا مع أفراد الأمن في تلك الأماكن، إضافة إلى التأكد من وجود الكمامة والمطهر. 
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