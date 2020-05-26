الصين تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا





وعلى الرغم من أن مدينة ووهان الصينية كانت بؤرة تفشي وباء كورونا في العالم، إلا أن الصين كانت أول دولة تعلن تعافيها من الفيروس لتعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا.

وأعلنت وكالة "رويترز"، أن الملاهي الليلية في الصين تستعيد نشاطها الطبيعي بالتدريج في الأيام المقبلة، وأن الحياة بأكملها في الصين تعود لطبيعتها خاصة بعد عودة الدراسة والعمل في المؤسسات الحكومية.





وأوضحت الوكالة، أن التواجد في الملاهي الليلية سيلزم على المواطنين استخدام الكمامة والمطهرات وإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن الحكومة ستضع تلك التعليمات شرطا لدخول الملاهي الليلية، والسينمات والأماكن الترفيهية.



