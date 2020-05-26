حفل كاظم الساهر على قناة وزارة الثقافة بـ يوتيوب.. اليوم

وانطلق برنامج وزارة الثقافة لعروض الاحتفال بعيد الفطر المبارك في الثانية بعد ظهر أول أيام عيد الفطر المبارك، ويتواصل على مدار ثلاثة أيام، ويشمل فقرات متنوعة من السيرك القومي للأطفال 2 ظهرًا.

وانطلق برنامج وزارة الثقافة لعروض الاحتفال بعيد الفطر المبارك في الثانية بعد ظهر أول أيام عيد الفطر المبارك، ويتواصل على مدار ثلاثة أيام، ويشمل فقرات متنوعة من السيرك القومي للأطفال 2 ظهرًا.