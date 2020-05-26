حفل كاظم الساهر على قناة وزارة الثقافة بـ يوتيوب.. اليوم

تبث القناة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، اليوم الثلاثاء 26 مايو، حفلا غنائيا للفنان كاظم الساهر، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك، التي تبث على يوتيوب، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية، لمجتبه فيروس كورونا، المستجد - كوفيد 19.
وانطلق برنامج وزارة الثقافة لعروض الاحتفال بعيد الفطر المبارك في الثانية بعد ظهر أول أيام عيد الفطر المبارك، ويتواصل على مدار ثلاثة أيام، ويشمل فقرات متنوعة من السيرك القومي للأطفال 2 ظهرًا.
كما يشمل حفلات لنجوم الغناء عاصي الحلاني - وائل جسار - كاظم الساهر (9 مساء)، مسرحيات لولي إخراج مراد منير وبطولة محمد الحلو – فايزة كمال- أحمد ماهر – سامي العدل – عائشة الكيلاني، سيرة حب من إخراج عادل عبده، وبطولة إيهاب فهمى، ومجدى صبحي، ومروة ناجى، والخلطة السحرية للسعادة من إخراج شادى الدالى وبطولة فاطمة محمد على – محمد حفظي – فهد إبراهيم (10:30 مساءً)، بالإضافة إلى حلقات مجمعة من فوازير سينما مصر.
يعتبر الفنان كاظم الساهر – قيصر الغناء العربي كما لقبه الشاعر الكبير نزار قباني – من أشهر مطربي الوطن العربي، وهو مؤلف أغان وملحن يتقن العزف على عدّة آلات موسيقية. وقد نجح الساهر في بيع 100 مليون نسخة ألبوم غنائي وحقق رقمًا قياسيًا في استقطاب أعلى نسبة حضور في حفلات الغناء العربي على الإطلاق.