برلمانية تطالب الحكومة بمواجهة حملة تحريض الأطقم الطبية على الاستقالة





وقالت النائبة، في بيان لها، إن هناك حملة مأجورة لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم على الاستقالة بما يهدد استقرار النظام الطبي في مصر، وقد يعرضنا إلى أزمات كثيرة.





وأضافت، أبو السعد، لا بد من مواجهة عملية تحريض الأطباء على الاستقالة وتأكيد احترام الدولة والحكومة لحقوق الأطقم الطبية، وتوضيح كيفية مساعدتهم في هذه المرحلة، وحمايتهم من الإصابة.





وأوضحت أن الدولة من خلال كامل مؤسساتها عليها واجب حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعًا عن سلامة الوطن، ويجب توضيح ذلك وتأكيده بكافة السبل.





وناشدت أبو السعد، رئيس مجلس الوزراء، بالخروج ببيان صريح يستعرض إجراءاته لحماية الأطقم الطبية، ويعلن إجراءات تنفيذ مطالب نقابة الأطباء في شأن دعم الأطباء بشكل عام وتوفير مستشفى عزل مخصص لهم وزيادة معايير الأمان.





