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تعليم

رئيس جامعة الأزهر يوجه بنقل معيد مصابا بكورونا إلى مستشفى العزل

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:00 ص
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يوجه بنقل معيد مصاب بكورونا إلى مستشفى
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محمد شحتة
وجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بنقل أحد المعيدين بكلية العلوم بالقاهرة إلى مستشفى العزل الكائنة بمستشفى الأزهر التخصصي، وذلك بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وتابع رئيس جامعة الأزهر، رسالة منتشرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تشير إلى إصابة أحد معيدي كلية العلوم بفيروس كورونا وتطورت حالته.

واستغاث أحد معيدي كلية العلوم للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بتوفير مكان له في مستشفى العزل. 

وذكرت أسرة المعيد أنه يسكن بمحافظة الفيوم وأكد الأطباء لأهله أن حالته متأخرة ويحتاج فورا للرعاية المركزة والتنفس الصناعي. 

وناشدت أسرة المعيد شيخ الأزهر للتدخل لتوفير مكان لرعايته وإنقاذ حياته، الأمر الذي استدعى إصدار توجيهات بنقل المعيد إلى مستشفى العزل وتوجيه الرعاية له.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قد أصدر تعليماته بتخصيص مستشفى جامعة الأزهر التخصصي للعزل الطبي لأعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر المصابين بفيروس كورونا.
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